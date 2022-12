Federico Dainese ha una nuova corteggiatrice. Lei si chiama Vincenza Botti, e fino ad ora i due sono usciti solo una volta in esterna, ma a quanto pare sarebbe già scoccata la scintilla.

“A lei ci penso”. Queste parole del tronista di Uomini e Donne dopo la prima esterna.

Vincenza Botti, chi è la nuova corteggiatrice di Federico Dainese

Ma chi è Vincenza Botti? E’ nata il 3 luglio 1995 a Vallo della Lucania, città della provincia di Salerno, dove tutt’ora risiede, e rappresenta una new entry assoluta per il dating show condotto da Maria De Filippi. Ma non è del tutto nuova al mondo della televisione. Nel 2015, infatti, si è classificata terza a Miss Italia con la fascia di Miss Curvy, ha partecipato a Ciao Darwin ed è stata una tentatrice di Temptation Island nell’edizione 2021. In quell’occasione si avvicinò al concorrente Federico Rasa che partecipò con la fidanzata Floriana. Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da quasi 17 mila follower, condivide tantissimi scatti di sé in posa.

Siamo solo alle primissime battute della frequentazione tra Federico Dainese e Vincenza Botti, ma tra i due sembra essersi già instaurata una certa complicità. “Ho pensato molto a Vincenza, mi è rimasta impressa, pensavo fosse una persona diversa, avevo dei pregiudizi”, ha raccontato il tronista dopo aver visto la clip della loro prima esterna. “Mi è piaciuta la vostra esterna, è stata affrontata diversamente dalle altre”, ha commentato Federico Nicotera.