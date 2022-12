Venerdì 23 dicembre, giorno dell’antivigilia di Natale, andrà in scena l’ultimo capitolo di questa edizione di Ballando con le Stelle. In attesa dell’attesissimo appuntamento con la finalissima del dancing show condotto da Milly Carlucci, i bookmaker stanno già fornendo i pronostici sul possibile vincitore.

Anche questa edizione di Ballando è stata seguitissima dal pubblico televisivo, e ovviamente non sono mancate le polemiche. Tra il caso Enrico Montesano, gli insulti e le barzellette di Iva Zanicchi e le frecciatine tra i giudici, non è mancato davvero nulla.

Chi vincerà Ballando? I pronostici dei bookmakers

In gara sono rimaste sette coppia, una in più rispetto alla settima scorsa, visto il ripescaggio di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Ma qual è la coppia favorita per conquistare la vittoria finale secondo i bookmakers? In pole position c’è Gabriel Garko, anche se di recente l’attore ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che potrebbero penalizzarlo. Un altro nome in lizza è quello di Alessandro Egger, il quale ha mostrato ottime capacità e sintonia con la sua partner di ballo. Ma secondo le ultime rivelazioni, a sorpresa potrebbe trionfare Ema Stokholma, che sta man mano recuperando terreno su Garko e Egger.

Non ci resta che attendere la finalissima di venerdì 23 dicembre per scoprire chi sarà il vincitore di Ballando con le Stelle.