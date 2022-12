Amici, nuovo triangolo amoroso: Gianmarco lascia Megan per Isobel?

L’ombra dei triangoli amorosi torna nella scuola di Amici. Gianmarco e Isobel potrebbero piacersi, e fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che Gianmarco è fidanzato con Megan. Negli ultimi giorni, tra Gianmarco e Megan non sono mancate le discussioni, e proprio questi scontri hanno fatto sì che Gianmarco si avvicinasse a Isobel.

Nuovo triangolo amoroso ad Amici?

Ramon, Isobel e Gianmarco si sono esibiti per stabilire il vincitore della gara tra ballerini. In ballo c’era un video pubblicato sul portale di World of Dance, e a vincere è stata Isobel. Quando sono tornati in sala relax, prima di tornare in casetta, Gianmarco, Ramon e Isobel si sono abbracciati e hanno scherzato tra loro. Gianmarco le ha dato un bacio in testa, poi ha continuato a giocare con lei e si è avvicinato di nuovo per agitarle i capelli. A quel punto Isobel ha abbracciato di nuovo Gianmarco. Sono stati, però, più gli sguardi del ballerino mentre guardava danzare la ballerina australiana a far pensare che potrebbe esserci attrazione fra i due, e soprattutto che a lui piaccia davvero molto lei.

Gianmarco lascerà Megan per Isobel? C’è chi ha cominciato a domandarsi quanto tempo passerà prima che ciò accada. Per il momento si tratta esclusivamente di un’ipotesi paventata dai fan sui social, anche perché durante il daytime non è emerso nulla che possa lasciar intravedere la nascita di un triangolo amoroso. Solo ipotesi, dunque, ma ciò non toglie che in molti hanno iniziato a fantasticare su una possibile liaison tra Gianmarco e Isobel, chiedendo ad Alessandra Celentano di farli ballare insieme in un passo a due.

Come reagirà Megan? Gli allievi, sebbene rinchiusi in casetta, hanno modo di navigare sui social e di certo leggerà questi tweet sul suo fidanzato.