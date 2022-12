Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi pronti a convolare a nozze? La conduttrice di Verissimo e l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset, al momento, sarebbero impegnati nella ristrutturazione della loro nuova dimora. Ma una fonte, che ha preferito restare anonima, ha rivelato al settimanale NuovoTv che Piersilvio sarebbe intenzionato a fare la fatidica proposta una volta conclusi i lavori della casa in cui andranno a vivere.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, ecco dove si sposeranno

“Appena saranno ultimati i lavori della casa da sogno, lui la sposerà”, si legge sul magazine diretto da Riccardo Signoretti. La rivista, però, non si è limitata a parlare esclusivamente con una persona molto vicina alla storica coppia. Infatti, si è messa in contatto con il sindaco di Portofino, la magnifica cittadina ligure dove Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi vivono insieme ai loro figli. Il primo cittadino ha detto che se queste voci dovessero trovare conferma, lui non avrebbe alcun problema a celebrare il matrimonio: “Sarebbe un onore per me poter celebrare le nozze”.

Ma dove potrebbero sposarsi la conduttrice e l’ad di Mediaset? Secondo il sindaco di Portofino, i due potrebbero convolare a nozze nella cappella di San Sebastiano a Colletto, mentre la location scelta per la cerimonia potrebbe essere proprio la nuova dimora da sogno dei due, che stanno provvedendo a ristrutturare. “Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà", ha detto il primo cittadino al settimanale NuovoTv.