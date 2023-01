Attilio Romita ci ricasca. L’ex anchorman del TG1, chiacchierando con Daniele Dal Moro, si è lasciato andare, per la seconda volta, ad un commento sgradevole nei confronti di Oriana Marzoli.

Il giornalista, mentre parlava con l’ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato nuovamente l’aspetto estetico della modella venezuelana, descrivendola come una ragazza con la quale “ci si può fare piacevolmente un giretto”.

Attilio Romita ci ricasca: la frase sgradevole su Oriana Marzoli

Attilio Romita conversava con Daniele Dal Moro sul rapporto dell’ex tronista con Oriana Marzoli: “Lei è una giocatrice, tra noi c’era attrazione ma ho 32 anni, sono fatto e finito. Non è che vedo Oriana e non capisco più niente. Lei lo sa che con me non si va avanti, gliel’ho fatto capire bene”, racconta il vippone veneto. A quel punto, Attilio si è sentito in dovere di dire la sua sulla venezuelana: “Lei è una ragazza molto carina, secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto”. La frase, già detta in passato da Romita, ha scatenato nuovamente le polemiche sui social. Daniele Dal Moro ricordava di averla già sentita pronunciare al coinquilino, e lo ha interrotto: “Lo avevi detto, non era stata un'uscita carina, però…”.

Come scritto in precedenza, non è la prima volta che Attilio Romita si lascia andare ad apprezzamenti poco eleganti nei confronti di Oriana Marzoli. Chiacchierando con Luca Onestini e Charlie Gnocchi disse: “Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana, io penso che lì ci puoi fare solo un giretto, una schiacciatina, una bottarella”. Anche in quella occasione, Daniele Dal Moro era presente e replicò: “Io mi dissocio”.