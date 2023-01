Paola Caruso, lo scorso 22 dicembre, è tornata sui social dopo un mese di silenzio per annunciare la malattia di suo figlio. Queste le sue parole: “Siamo rientrati in Italia d'urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”.

Paola Caruso ricoverata in ospedale

L’ex Bonas di Avanti un altro non aveva aggiunto altro, per poi ricomparire oggi con una Instagram story nella quale ha condiviso una foto dal suo letto d’ospedale. “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anziil più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

La popolarità di Paola Caruso è arrivata con il ruolo di Bonas in Avanti un altro, lo show condotto da Paolo Bonolis. Nel 2016 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, e in seguito era una presenza fissa nei programmi di Barbara D’Urso. Lo scorso marzo, invece, ha partecipato a La Pupa e il Secchione Show.