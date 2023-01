Tutto pronto per il debutto di Sophie Codegoni ad Avanti un altro. L’ex vippona vestirà i panni della Bonas, al posto di Sara Croce, nello show condotto da Paolo Bonolis, sempre affiancato dal suo fedele amico e partner Luca Laurenti.

Il programma è amatissimo dai telespettatori sin dalla prima edizione, risalente al 2011, e da allora fa divertire milioni di italiani. La trasmissione andrà in onda, come sempre, su Canale 5, e l’appuntamento con la prima puntata è fissato per domenica 8 gennaio.

Al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci saranno altri volti noti del mondo della televisione. Tra i “veterani” riconfermati Matteo Braccani, Alessandro Maria Bosio, Laura Cremaschi, Francesco Nozzolino e Claudia Ruggeri.

La caratteristica più divertente del programma riguarda i cosiddetti “personaggi del salottino”, che, travestiti da idraulici, personal trainer e altri personaggi di fantasia, fanno incursione nello show e creano scenette comiche.

Quali sono le new entry di questa edizione? Innanzitutto Sophie Codegoni: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vestirà i panni della Bonas. Con lei, arriveranno negli studios anche Le Donatella, le quali hanno annunciato la loro presenza nel programma con un post sui social.