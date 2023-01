Volano piatti nella Casa del Grande Fratello Vip. La puntata del 2 gennaio ha avuto l’effetto di far riaffiorare le vecchie ruggini tra gli ex Nicole Murgia e Andrea Maestrelli.

L’ex volto di Tutti pazzi per amore, risentita per essere stata nominata dal calciatore, si è lasciata scappare il motivo per cui la loro relazione sarebbe naufragata. Al momento della nomination, Maestrelli si è scagliato contro la Murgia, sostenendo che preferirebbe vederla fuori, in quanto, nelle settimane di permanenza nel loft di Cinecittà, non ha affatto cambiato idea su di lei. Una motivazione che ha mandato su tutte le furie Nicole.

“Fai il vago, non dici niente per due settimane. Poi vai dentro e fai la nomination. Con una persona che conosci? Io me la prendo perché sei te, non per la nomination”, ha detto l’attrice ad Andrea, che ha replicato: “Non te la devi prendere, è il mio pensiero. Ma tu ti sei scordata? Ma tu ti sei scordata? Ma tu ti sei scordata? Allora ricordati bene. Io mi ricordo bene tutto quanto. Sei sicura, Nicole?”.

Nicole Murgia: "Dillo che ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato!"

A quel punto, Nicole Murgia ha perso completamente le staffe: “Non c’è problema. Che vuoi dì? Che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Dillo. Che vuoi dì? Che ho mandato un messaggio a un altro? Lo volemo dì? Volemo dì tutto? Dai Andrea, per favore. Sì, ho mandato un messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorato di un altro. Dillo, dai dimolo. Così sei contento”, ha sbottato in romanesco l’attrice.

Mentre Andrea Maestrelli ha preferito troncare la conversazione perché “Ti auguro di avere la sensibilità di tutelare chi hai a casa, e se non lo fai te lo faccio io”, riferendosi ai due figli della ex, Nicole non aveva alcuna intenzione di fermarsi: “Non mi fa ’sta scena”, ha detto la Murgia, con Andrea che ha rimarcato di non avere stima di lei, colpevole di non avere detto come stanno realmente le cose. Parole che l’attrice ha etichettato come “ca**ate”, prendendosi una ramanzina da Maestrelli: “Complimenti per il francese”.

Una discussione decisamente pesante, anche perché è stata tirata in ballo una vera e propria violenza domestica, con la Murgia che ha ammesso le sue colpe come se nulla fosse accaduto. Non a caso, prima della litigata, Andrea aveva svelato a Edoardo Tavassi di essere finito per ben due volte in ospedale per colpa di Nicole.