Pensavate che la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fosse giunta ai titoli di coda? Beh, a quanto pare le cose tra i Donnalisi cambiano velocemente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo si infila nel letto di Antonella

Nonostante durante la diretta del 2 gennaio i due vipponi sembravano decisi a mettere la parola fine alla loro relazione, sembra che qualcosa sia cambiato nel corso della notte. Le telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno ripreso l’ex volto di Forum mentre si infila nel letto dell’influencer campana nel cuore della notte. E, stando a quanto si riesce ad ascoltare nei video diffusi sui social, i Donnalisi hanno avuto modo di parlare in maniera sincera del loro rapporto.

Parole d'amore tra i Donnalisi

E’ stato Edoardo Donnamaria a fare il primo passo dopo la puntata del 2 dicembre. Il vippone si sarebbe intrufolato di soppiatto nel letto di Antonella Fiordelisi, ma sotto le coperte sarebbe stata quest’ultima a tornare sui suoi passi: “Non ti vorrò mai male, non ti farò mai del male”, ha sussurrato ad Edoardo, che ha risposto: “Non ce la faccio, ti penso sempre. Ti amo piccola”.

I Donnalisi hanno dunque deposto le armi? Sono pronti a darsi una nuova chance? Sembrerebbe proprio di sì, e nonostante gli insulti e le parole sgradevoli che si sono indirizzati a vicenda, in sostanza fino alla giornata di ieri, è possibile che il sentimento che c’è tra i due vipponi abbia avuto la meglio.

E’ bene ricordare, però, che neanche 24 ore fa, Antonella si era sfogata in giardino con Nikita Pelizon al termine della puntata: “Non mi sento più amata. E’ una cosa troppo brutta, non riesco a stare più con lui, non ci tengo più. Te lo giuro, non ci riesco. Ho visto quella che si è buttata su di lui (Oriana Marzoli, ndr), lui che rideva, prendeva in giro, sono tante cose che ho visto che mi hanno dato troppo fastidio”.