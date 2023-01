Antonino Spinalbese ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici. L’ex di Belén Rodriguez è uscito dal bunker di Cinecittà lo scorso 31 dicembre, ed ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno presso il “Paideia International Hospital" di Roma, dov’è tutt’ora ricoverato.

Nel corso della puntata del 2 gennaio, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento in apertura di serata, collegandosi proprio con l’ex hair stylist: “Antonino è stato ricoverato per dei problemi di salute, ma gli accertamenti procedono bene e presto tornerà nella casa”, ha spiegato il conduttore del Gf Vip, prima di cedere la parola al vippone. “Sto bene. Mi sono preso qualche giorno di ferie. Non mollo, tra poco tornerò nella casa. La sera di Capodanno ho visto i fuochi d’artificio, sono stato bene”.

Ma qual è il problema di salute che ha costretto Antonino al ricovero ospedaliero? Il Grande Fratello, per questioni di privacy, non ha fornito molti dettagli al riguardo, anche se lo stesso Spinalbese ha svelato ai coinquilini di essersi sottoposto alle analisi del sangue dopo aver lamentato alcuni fastidi. Come noto, il concorrente del Gf Vip soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo costringe ad un regime alimentare rigoroso e lo obbliga ad una serie di controlli periodici.

Al momento, non è ancora chiaro quando Antonino farà nuovamente il suo ingresso nella Casa. Tutto dipenderà dall’esito degli ultimi accertamenti necessari ad ottenere il nulla osta da parte dei medici. L’impressione, comunque, è che Spinalbese sia sulla via del recupero, e che presto potrebbe riprendere la sua avventura del reality show.