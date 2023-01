Nonostante Ballando con le Stelle sia finito ormai da diversi giorni, questa edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci continua a far discutere.

La polemica a distanza che si sta consumando tra Luisella Costamagna (vincitrice del programma) e Selvaggia Lucarelli continua a riempire le pagine dei giornali. Il nuovo scontro tra la giornalista e la giurata nasce in seguito alla decisione di Guillermo Mariotto e Luisella Costamagna di andare come ospiti da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Selvaggia Lucarelli, che in queste ore si trova in Nepal in compagnia del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, è stata avvisata da alcuni follower che i due stavano parlando di lei, e così ha deciso di rispondere.

Selvaggia Lucarelli, ennesima stoccata a Luisella Costamagna

“Madonna, ma state ancora parlando di me il 2 gennaio? State passando delle feste eccitatissime”, ha ironizzato il giudice di Ballando con le Stelle. “Comunque vi ringrazio perché ormai fate tutto voi, non mi devo neppure scomodare a cercare video dello scaldapubblico girati dallo stesso pubblico basito. Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così”.

Selvaggia, inoltre, ci tiene a sottolineare che lei non è andata in tv a parlare di Ballando e delle dinamiche del programma: “Riguardo a ‘Selvaggia Lucarelli monopolizza troppo il dibattito’ beh, detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente. Soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da Ballando ho fatto un'unica ospitata tv da Matano e Lorenzo una da Bortone. In tre mesi e mezzo. Mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese”.

Pensavate fosse finita qui? E invece no. Luisella Costamagna si è esibita insieme ad alcuni ballerini nel salotto di Serena Bortone, e i suoi passi poco aggraziati e non particolarmente a tempo, non sono passati inosservati all’occhio clinico della Lucarelli, la quale ha condiviso il video dell’esibizione nelle sue Ig story, lanciando l’ennesima stoccata alla Costamagna: “Ma balliamoci su con la trascinante e mostruosamente brava vincitrice senza il suo ballerino”. Un evidente riferimento alla preparazione approssimativa di Luisella Costamagna, “salvata”, secondo Selvaggia, esclusivamente dalla bravura del suo partner Pasquale La Rocca.