Alfonso Signorini esce allo scoperto sulla questione “televoto truccato”. Il conduttore del Grande Fratello Vip ne ha parlato sul settimanale Chi rispondendo ad una lettera di una lettrice.

A scatenare la polemica, dopo la puntata del 26 dicembre, fu il risultato della votazione per il preferito, al termine della quale trionfò Antonella Fiordelisi, che ebbe la meglio su Oriana Marzoli. I telespettatori denunciarono, con l’hashtag #televototruccato, l’incongruenza emersa tra le manifestazioni di supporto nei confronti di Antonella Fiordelisi (al momento una delle concorrenti meno apprezzate) e l’esito del televoto.

La lettera indirizzata ad Alfonso Signorini

Una lettrice di Chi ha manifestato tutto il suo dissenso, e ha deciso di scrivere una lettera al direttore del settimanale, Alfonso Signorini: "Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il Gf fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto Totonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei, e io stessa non la sopporto. Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura ‘votazione farsa’, chiuderò per sempre con il Gf. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il ‘sentiment’ dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…".

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio sulla questione rispondendo alla lettrice: “Lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.