Domani, sabato 7 gennaio, si apre la nuova stagione di C’è Posta per Te. Il debutto è fissato alle ore 21,15 su Canale 5, e Maria De Filippi ha deciso di iniziare con i fuochi d’artificio.

Il primo ospite di questa nuova edizione del people show, infatti, sarà Can Yaman. L’attore turco è stato uno dei protagonisti dell’inverno televisivo con la fiction Viola come il mare, andata in onda fino allo scorso 4 novembre, nella quale ha vestito i panni dell’affascinante ispettore capo della Polizia, Francesco Demir.

Lo scorso 26 novembre, Can Yaman è tornato a Roma proprio per partecipare alla registrazione della puntata di C’è Posta per Te che verrà trasmessa domani sera. Maria De Filippi ha una sorta di predilezione per il divo turco, che ospita spesso nei suoi programmi e nello stesso people show in onda su Canale 5. L’attore farà una sorpresa per una mamma di cinque figli, farmacista e moglie di un uomo disabile. Con lui c’era anche sua madre, la signora Gulden Hanim, che però ha assistito all’ospitata del figlio dietro le quinte in compagnia dei suoi manager turchi Cüneyt Sayıl e İlker Bilgi.

Can Yaman è attualmente impegnato in Ungheria sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus nella quale interpreta il condottiero dell’esercito ottomano Balaban Agha. Le riprese della serie tv, come annunciato dallo stesso Can, termineranno a marzo, e poco prima dell’inizio dell’estate l’attore tornerà in Italia per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare.

Altro ospite della puntata, oltre a Can Yaman, sarà Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e giudice di Masterchef Italia.