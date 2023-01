E’ un’edizione particolare quella di Amici di Maria De Filippi quest’anno. Oltre alle polemiche sui comportamenti grezzi e maleducati di alcuni allievi arriva un’altra doccia bollente sugli allievi e la stessa Maria De Filippi.

Uno dei professori storici del talent show ha gettato ombre su un'esibizione dell’allieva Federica.

Federica canta in playback: la teoria di Luca Jurman

Secondo l’insegnante e vocal coach Luca Jurman, Federica canta in playback, teoria che è sembrata poi confermata da alcuni dettagli.

Luca Jurman nel corso di una diretta social ha lanciato lo scoop mentre seguiva la performance di Federica: “Avevo una strana sensazione - afferma l’ex professore di Amici - un sospetto perché la voce era molto precisa come masterizzata, troppo compatta. Non solo l’autotune, ma mi sembra che stesse in playback”.

La teoria di Luca Jurman sembrerebbe poi essere confermata da alcuni dettagli arrivati in un secondo momento.

Il primo, quello più evidente ossia il movimento delle labbra di Federica che in alcuni momenti anticipavano la canzone. il secondo, arriva direttamente da Twitch, piattaforma dove il professore Luca Jurman ha fatto la diretta: “I miei dubbi erano giusti perché, dopo la live, Twitch – sostiene il vocal coach - mi ha mandato la notifica nel quale mi diceva che avevo ascoltato il brano di Federica, in commercio il giorno prima”.

Non è chiaro del perché la produzione abbia voluto mandare in diretta Federica in playback. C’è chi sostiene che sia solo una mossa di marketing per promuovere il suo brano.

I fan più accaniti invece tentano di difenderla sostenendo che Federica stava male con la gola quel giorno e la produzione ha solo voluto aiutarla.

Intanto Jurman conclude la sua analisi affermando: “È come se un ballerino venisse giudicato per un video promo che per la sua esibizione dal vivo. Se stava male bastava dirlo e non mandarla in playback per il concorso del Serale“.