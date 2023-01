Ve lo sareste mai immaginato che Clementino, il rapper napoletano, attuale giudice di The Voice Senior, insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, facciesse parte del cast del film Lamborghini, disponibile da giovedì 19 gennaio su Prime Video?

Ebbene è proprio così. Ed è lo stesso Clementino ad annunciarlo sul suo profilo Instagram con un post: “In Inglese non sono un portento, ma a dire “Vafangul” sono il numero 1! Eccomi nella parte di Mario nel film Lamborghini. Se non l’avete ancora visto, andate su Amazon Prime!”.

Il film, prodotto da Lambo Film e scritto e diretto da Bobby Moresco, riporta in vita la storia di Ferruccio Lamborghini, genio e fondatore dell’omonima casa automobilistica (1963) con sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna.

Clemetino interpreta il ruolo di Mario, operaio della fabbrica di trattori

Tra gli attori del film, star di Hollywood, come Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, ma anche interpreti italiani, quali Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e, come detto, il rapper Clementino.

Ambientato nel dopoguerra, il film porta sullo schermo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari. Ma racconta anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese da poco uscito dalla guerra e che si avvia verso una moderna industrializzazione.

Clementino interpreta il ruolo di un operaio della fabbrica bolognese, Mario, molto amico di Ferruccio Lamborghini. E nel video che pubblichiamo c’è appunto una breve conversazione (in inglese) tra i due, con un doppio, reciproco “Vaffangul”.

E’ inutile dire che Clementino è molto orgoglioso di questa produzione: “Non vedo l’ora di farvelo ammirare”, ha scritto in un precedente post. Insomma un periodo senz’altro molto fortunato per il rapper napoletano, che in questi ultimi tempi è molto presente in tv. Oltre all’appuntamento settimanale con The Voce Senior, condotto da Antonella Clerici, è stato anche ospite del programma Stasera c’è Cattelan, intervistato dal Alessandro Cattelan.