Amici: LDA dice no al duetto con Albe a Sanremo 2023. Lo sfogo.

Brutte notizie per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Albe, infatti, avrebbe dovuto duettare con LDA nella serata dedicate alle cover. Nella pubblicazione degli artisti che si esibiranno con i cantanti in gara, si evince che il cantante che accompagnerà LDA sarà Alex Britti e non Albe, come inizialmente previsto.

E’ chiaro che la scelta di LDA abbia fatto storcere il naso a molti telespettatori che l’hanno seguito nell’ultima edizione di Amici, soprattutto i fan di Albe che speravano di vederlo sul palco dell’Ariston. Qualcuno afferma che Albe ci sarebbe rimasto piuttosto male in seguito alla decisione dell’ex compagno di avventura ad Amici, in quanto avrebbe sognato di esibirsi al Festival di Sanremo.

C'è lo zampino di Gigi D'Alessio?

Tuttavia, i beninformati raccontano che la candidatura di Alex Britti sia stata sostenuta da Gigi D’Alessio, il quale avrebbe consigliato al figlio di affidarsi ad una cantante esperto. Un consiglio sicuramente dettato dall’esperienza dell’artista napoletano, che sarà fiero e contento nel vedere suo figlio sul palco che dopo gli anni 2000 lo hanno reso popolare a livello nazionale. Ricordiamo, infatti, che Gigi D’Alessio ha iniziato acquisire popolarità oltre i confini regionali dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Non dirgli mai. Il figlio, LDA, parte in questo senso avvantaggiato, nel senso che avendo partecipato al talent di Canale 5, è già conosciuto a livello nazionale.

La sua presenza a Sanremo potrebbe segnare lo scatto di carriera che tanti si aspettano. Il web però si divide: da un lato c’è chi apprezza la scelta di Alex Britti per il duetto della cover, chi invece è contrario. In molti, infatti, hanno criticato LDA definendolo addirittura presuntuoso.