Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere tornato nuovamente il sereno. Nelle ultime settimane, il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip si era incrinato, al punto che quest’ultimo aveva bruscamente interrotto la conoscenza con la coinquilina e sembrava non volerne più sapere.

Il rammarico di Oriana Marzoli

In seguito, dopo una brusca ed ennesima discussione, i due vipponi si sono riavvicinati. Tuttavia, Oriana ritiene che da parte di Daniele ci siano ancora dei dubbi: “Mi sono un po’ arresa”, dice con tono rammaricato la “bebe”, accusando l’ex tronista di non darle in alcun modo quelle conferme di cui sente il bisogno. La Marzoli è sempre più convinta che Dal Moro si freni, come se non riuscisse ancora ad aprirsi totalmente al loro rapporto, mettendo tra di loro molti paletti. “Secondo me non cambierà mai”, prosegue la vippona, dispiaciuta dal fatto che il veneto non riesca ancora a mettersi alle spalle il passato e a focalizzarsi e viversi il presente.

“E’ tutto così altalenante”, commenta Alberto De Pisis. “Non riesco a capire, a volte penso che gli piaccio e altre no”, risponde la modella mostrando il suo dolore. La venezuelana è conscia del fatto che Daniele provi un interesse nei suoi confronti, ma che non sia costante come lei desidererebbe.

Ad oggi il rapporto tra gli Oriele sembra andare a gonfie vele, ma Oriana vuole qualcosa in più. Ne parlerà con Daniele?