Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di ieri, lunedì 6 febbraio. I due edx fidanzati hanno fatto un tuffo nel passato, raccontando a Davide Donadei i motivi che li hanno spinti a chiudere la relazione. Per Matteo e Nikita l’inizio della fine è stata la gelosia e le continue discussioni.

Matteo Diamante a Nikita: "So che mi piaci"

Lasciata la veranda, Diamante e la Pelizon si spostano sui divani, e lì l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi confida all’influencer triestina le motivazioni che l’hanno condotto ad accettare la permanenza momentanea nel loft di Cinecittà. “Per te, non sarei mai venuto qua, perché so che mi piaci”, confessa l’ospite. “Ancora?”, chiede stupita la vippona, ma Matteo non si mostra poi così sorpreso dei propri sentimenti. Ciò che lo lega a Nikita è qualcosa di molto profondo e il tempo non può cancellarlo, confessa Diamante alla sua ex. Assistere al comportamento di Onestini, così come già affermato durante la puntata, ha infastidito Matteo al punto di accettare l’ingresso in Casa e aiutare Nikita a ristabilire il suo equilibrio.

La Pelizon si chiede quanta tristezza sia trapelata, quanto il suo ex e i suoi affetti abbiano dovuto vedere e sopportare, ma Diamante si tiene sulle sue, non può svelare troppi dettagli. Ma di una cosa è sicuro: non permetterà più a nessuno di isolare e trattare male Nikita. A Matteo non sono piaciuti alcuni comportamenti di determinate persone, che dice che la sua presenza è dedicata esclusivamente all’influencer triestina. Ammette che avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello Vip, non come ospite, ma adesso il suo interesse è rivolto esclusivamente a Nikita. I due coinquilini tornano poi a parlare del loro rapporto, e Diamante afferma: “Non sei mai stata sola, hai sempre avuto bisogno di un uomo a cui appoggiarti”. La Pelizon è risentita da queste affermazione: “Avevo 21 anni quando ti ho detto queste cose, adesso ne ho 28. Ho lavorato molto su me stessa”. Diamante dichiara di non aver mai avuto un’altra storia dopo quella con Nikita, e che la prossima volta che si lascerà andare sarà per la donna giusta.