La terza serata del Festiva di Sanremo inizia con una polemica, dopo le dichiarazioni di Paola Enogu, 24 anni, pallavolista della Nazionale Italiana, che stasera affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston.

Nella conferenza stampa, infatti, Paola Enogu ha dichiarato che “l'Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì. L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose".

C'è grande attesa, quindi, per i temi del suo monologo dopo la recente intervista a Vanity Fair in cui la pallavolista si è raccontata a cuore aperto, dagli episodi di razzismo subiti ai sacrifici legati alla carriera sportiva, fino al timore di mettere al mondo un figlio "dalla pelle nera" che potrebbe rivivere la crudeltà che lei, da sempre, ha dovuto sperimentare.

Gli ospiti della terza serata a Sanremo 2023

I Maneskin ritorneranno sul palco di Sanremo come ospiti. Poi ci sarà il cantante napoletano Peppino di Capri che riceverà il premio alla carriera. Sangiovanni si esibirà insieme a Gianni Morandi nella canzone Fatti mandare dalla mamma, versione per i 60 anni del brano. Rocio Munoz Morales si esibirà insieme a Massimo Ranieri per presentare il brano Gli italiani hanno sempre ragione.

Infine sulla nave Costa ci sarà Gue Pequeno, mentre sul Susuki Annalisa.

L’ordine di uscita dei 28 cantanti in gara

Stasera, giovedì 8 febbraio, si riascolteranno tutte le 28 canzoni in gara (in basso l’ordine di uscita dei cantanti). Questa volta, però, votate non più dai giornalisti ma dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso ciascuno del 50% sul totale. Al termine della serata sarà stilata una classifica generale, che terrà conto non solo della votazione della terza serata ma anche di quella delle due serate precedenti.