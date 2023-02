Sono stati 10 milioni 545 mila, pari al 62.3%, gli spettatori che hanno seguito in media su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo. Nel 2022 gli ascolti della seconda serata del festival di Amadeus avevano fatto segnare in media 11 milioni 320 mila spettatori pari al 55.8% di share.

Nella seconda serata si sono esibiti, in ordine di apparizione, Will, i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

La classifica generale dei 28 cantanti dopo le prime due serate

Dopo la votazione da parte della giuria composta da i giornalisti accreditati alla kermesse canora, divisi equamente in tre componenti (carta stampata, radio e web), questa la prima classifica generale dei 28 artisti in gara al Festival: Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma_cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr. Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Dal monologo della Fagnani al tripudio del trio Al Bano-Morandi-Ranieri e dei Black Eyed Peas

Co-conduttrice della serata, Francesca Fagnani. Elegante nell'abito lungo Armani Privé, scollatura profonda e intarsi di perline, confessa di essere emozionatissima. La Fagnani si è poi esibita in un monologo scritto con i ragazzi del carcere minorile di Nisida.

Due i momenti clou della serata: l’esibizione del trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, che mandano in delirio il pubblico dell'Ariston, e la performance del gruppo statunitense hip hop Black Eyed Peas, che trasformano il teatro in una discoteca. Tutti in piedi: balla il pubblico, ballano gli orchestrali, ballano i cantanti dietro le quinte. Per Al Bano ci sarà anche una sopresa: lo spegnimento delle candaline per i suoi 80 anni di età che compirà a maggio prossimo.

Serata tutto sommata tranquilla quella di ieri rispetto a quella di martedì. Tuttavia non poteva mancare l’immancabile colpe de theatre. Fedez nel suo free style sulla Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo si scaglia contro il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, strappando una sua foto in cui indossa una divisa nazista: “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler".