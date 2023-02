Nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, è iniziato a circolare con insistenza il rumor di una presunta rissa avvenuta dietro le quinte dell’Ariston. Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno parlato di un bicchiere d’acqua lanciato da una cantante in cara ad un suo collega. I due esperti di gossip hanno anche rivelato le iniziali dei due big coinvolti nell’ipotetica rissa (M. e A.), a dire il vero mai confermata.

La voce è stata riportata anche da diverse testate e dal giornalista di All Music e speaker radiofonico Alvise Salerno: “Attenzione! Lite dietro le quinte. Si parla di una famosa cantante e di una collega. Update sulla presunta lite (non ancora sicura al 100%): stiamo cercando conferme sulla cosa, nessuno vuole dire niente e quando nessuno vuole dire niente, molto spesso, vuol dire solo una cosa. Allora, pare che una cantante abbia tirato un bicchiere d’acqua in faccia a un’altra prima della sua esibizione. Motivi al momento ignoti”.

Lo stesso Salerno, in seguito, ha poi smentito: “Fine ufficiale del circo. Non c’è stata nessuna lite. In sala stampa è arrivata la smentita. Possiamo continuare con la gara. See u next drama!”. Stessa cosa dichiarata da Giuseppe Candela: “Al momento la notizia di una lite dietro le quinte tra due cantanti non trova conferme”. Inoltre, il giornalista di Blogo, Massimo Galanto, ha assicurato che fonti Rai avrebbero smentito la presunta lite: “Niente rissa dietro le quinte, fonti Rai smentiscono l’indiscrezione in circolazione sui social”.

Dunque, la presunte lite dietro le quinte del Festival di Sanremo, è risultata essere una fake news.