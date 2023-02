Gli ascolti tv di sabato 11 febbraio 2023 hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5: ovvero, il Festival di Sanremo 2023 contro C’è posta per te. Scontato il risultato: gli ascolti di Sanremo 2022 sono stati, in termini percentuali, oltre cinque volte maggiori di quelli di C’è posta per te. D’altronde la stessa Maria De Filippi ne era consapevole, pur rispettando la decisione dei vertici Mediaset.

I risultati in termini di numero di spettatori e di share

Rai 1: Festival di Sanremo 2023, la finale della 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni ha incollato alla tv 12.256.000 spettatori pari al 66% di share. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21,25 alle 23,54, è stata vista da 14.423.000 spettatori con il 62.7%, mentre la seconda parte, dalle 23,58 alle 1,59, è stata seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.65%.

Canale 5: C’è posta per te, la quinta puntata del people show condotto da Maria De Filippi ha incollato davanti alla tv 2.652.000 spettatori pari al 12.34% di share.

Una vittoria schiacciante di Rai 1 nei confronti di Canalle 5 nonostante il people show di Maria De Filippi abbia ospitato, contro tutte le previsioni, Renato Zero. Infatti in un primo momento si era detto che il cantautore romano si fosse opposto all’idea che la sua ospitata venisse trasmessa in contemporanea con l’ultima serata del Festival di Sanremo. Invece le cose sono andate diversamente. Renato Zero ha partecipato alla sesta puntata di C’è posta per te incontrando Camilla che ha perso la sua mamma adottiva a marzo 2022, e rimasta sola con il padre Andrea, ha voluto fargli una sorpresa per dirgli quanto è importante per lei: "Sono qui per dirti tutte le cose che non ti ho mai detto e che avrei voluto dirti”.

Una sconfitta tuttavia che fa onore a Maria De Filippi perché dimostra il suo senso di appartenenza alle reti Mediaset.