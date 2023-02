Milena Miconi è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice aveva abbandonato momentaneamente il loft di Cinecittà per assistere ai funerali del suo manager e amico Alessandro Lo Cascio.

Una volta varcata la soglia della porta rossa, Milena è stata accolta dai coinquilini che le sono andati incontro per abbracciarla. Urla di gioia, coccole e tanti baci. “Allora non mi avete dimenticato!”, ha esclamato la vippona. Poi, in camera la Miconi racconta a Nicole Murgia la lunga settimana trascorsa in solitudine: “Sono stata una settimana da sola, mi mancava la mia famiglia, ma l’istinto mi diceva altro”.

Sapendo di dover rientrare nella Casa, la concorrente voleva tornare dai suoi amici: “Avevo questa sensazione di malinconia, mi mancavano le nostre risate”