A cura della Redazione

Elisabetta Gregoraci è volata a Parigi per trascorrere la festa degli innamorati con il suo fidanzato, l’imprenditore Giulio Fratini.

E’ lei stessa a postare sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono sul terrazzo dell’albergo con alle spalle la Torre Eiffel. “Though you may leave Paris, Paris never really leaves you”, questo il suo post scritto in iglese. Tradotto in italiano “Anche se puoi lasciare Parigi, Parigi non ti lascia mai veramente”. E poi una Storia in cui si riprende mentre si appresta a far visita alla Basilique du Sacré-Coeur de nontron.

La Gregoraci mantiene il più stretto riserbo sulla sua relazione con Giulio Fratini. I due stanno insieme da diversi mesi e sembra che a Natale l’imprenditore abbia regalato alla showgirl un prezioso anello. E chissà cosa le regalerà per la festa degli innamorati.

Una love story importante quella tra la Gregoraci e Fratini

Quella che sta vivendo attualmente la showgirl appare una storia d’amore seria, la prima veramente importante dopo la fine del suo matrimonio con il manager Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco, 12 anni.

Ormai i due non fanno più nulla per nascondersi. Elisabetta e Giulio hanno trascorso il Capodanno insieme a Dubai, paparazzati dai fotografi del settimanale Chi che sono riusciti ad immortalare alcuni loro momenti intimi.

Poi ci sono stati i festeggiamenti per il compleanno della Gregoraci, l’8 febbraio scorso, con il grande party nel Principato di Monaco organizzato per lei dall’ex marito Flavio Briatore. Nonostante i due si siamo separati da sei anni, il loro legame è sempre molto stretto.

Al party non era presente il suo fidanzato Giulio Fratini, sebbene l'imprenditore le aveva dedicato un augurio di buon compleanno nelle Storie, aggiungendovi un cuoricino.