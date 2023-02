Diletta Leotta è incinta. Stando a quanto rivelato da The Pipol Gossip, la conferma sarebbe arrivata proprio pochi minuti fa da alcuni collaboratori del volto di Dazn.

Le voci su una possibile gravidanza della speaker di Radio 105 erano iniziate a circolare dopo un video pubblicato da lei stessa su TikTok, in cui la conduttrice appariva un po’ più “rotondetta” del solito, e con il pancino ben in evidenza. Il tutto “incorniciato da un sorriso e una particolare luce negli occhi”, avevano commentato i suoi fan.

Nel post “incriminato”, Diletta Leotta, a ritmo di musica, mostra i vari look sfoggiati durante il suo soggiorno a Sanremo (era lì come speaker di Radio 105). Ed è stato proprio uno degli outfti indossati per l’occasione a scatenare il gossip: un completo composto da crop top e longuette beige super fasciante, che ha messo in evidenza le curva della conduttrice.

Diletta Leotta, dopo la fine delle relazioni con Can Yaman prima e Giacomo Cavalli poi, dallo scorso novembre ha iniziato a frequentare il portiere del Newcastle Utd Loris Karius, con il quale non ha mai avuto remore di mostrarsi in pubblico e manifestare, anche davanti all’obiettivo dei paparazzi, tutto il suo amore per il calciatore tedesco.

Dunque, Diletta, la prossima estate, dovrebbe diventare mamma per la prima volta.