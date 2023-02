Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 16 febbraio, Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si ritrovano in cortiletto, e il tema della discussione sembra essere focalizzato su Martina Nasoni.

Luca Onestini al veleno su Martina Nasoni

Onestini dice di vedere da parte della nuova inquilina del loft di Cinecittà alcuni atteggiamenti poco trasparenti e leali, e che mascheri bene i suoi reali interessi per l’imprenditore veneto. Nello specifico, l’ex tronista racconta di aver visto in settimana Martina molto contrariata per la vicinanza tra Daniele e Oriana, rimarcando sempre il fatto che lui le stava mancando di rispetto baciando la venezuelana in sua presenza. Tuttavia, proprio nel corso della diretta di ieri sera, la Nasoni ha lasciato intendere il contrario, come se non le interessasse della vicinanza di Dal Moro con la Marzoli. “Ha detto ‘io voglio che lui sia felice’”, riporta testualmente Onestini pensando alle parole dette in diretta dall’ospite.

Luca è un fiume in piena e dice che, dal suo punto di vista, Martina manipoli la sua situazione con Daniele per passare per vittima e portare acqua al suo mulino, e alla sua strategia per andare avanti nel programma. “Sembra abbastanza chiaro, lei era entrata per riprendersi te, nel momento in cui non ci riesce, fa uscire male te e bene lei”, sentenzia Onestini, accusando la Nasoni di agire in modo scorretto. Dal Moro si dice stanco della situazione in cui si trova, e concorda con il suo compagno pensando al fatto che Martina stia giocando in modo scorretto.