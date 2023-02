Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla fase conclusiva e ormai il cerchio inizia a stringersi. A finire sotto i riflettori, ancora una volta, è Antonella Fiordelisi, finita nel mirino della fazione degli “Spartani” capitanata da Edoardo Tavassi. L’influencer campana divide molto anche il web: sono infatti in tantissimi a criticarla e, nell’ultimo periodo, sembra stia perdendo consensi.

La rivelazione di Giaele De Donà

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un nuovo episodio che rischia di gettare nuovamente nel tritacarne l’ex schermitrice. Giaele De Donà ha infatti raccontato a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi di aver sorpreso Antonella Fiordelisi e i “Persiani” mentre si organizzavano in vista delle prossime Nomination. “C’era Antonella che diceva ‘Fare così non va contro il regolamento? Se noi ci organizziamo…’. Stavano parlando di questa cosa qui. Io sono arrivata e hanno fatto subito finta di niente e hanno smesso. Dentro di me ho pensato che sono le stesse persone che quando pensavano che Attilio si organizzasse per nominare andavano lì a dire che non si faceva, e adesso erano in sala trucco che parlavano di questo”.