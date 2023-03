Questa sera, in prima serata su Canale 5, in onda il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e alla portavoce del sentiment social, Giulia Salemi, affronterà una puntata particolarmente spinosa e piana di decisioni da prendere.

Sta infatti per scadere il tempo per i tre ex entrati nella Casa a scuotere gli equilibri già precari. Chi tra Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante resterà in gioco, e in che forma?

Un nuovo confronto coinvolgerà Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Dopo i fatti del “Van-gate”, il rapporto tra i Donnalisi è andato letteralmente in frantumi. Questa sera, i tre saranno davanti ad un faccia a faccia. Per Donnamaria, però, anche una buona notizia. Infatti per lui è in serbo una sorpresa.

Non solo soltanto le coppie ad essere in fermento. Nella Casa, infatti, gli scontri non mancano, e questa sera verrà approfondita la furibonda litigata tra Davide Donadei e Edoardo Tavassi.

Poi ci sarò l’esito del televoto: uno tra Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi dovrà abbandonare per sempre la Casa.