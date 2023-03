I fan dell’ormai ex coppia composta da Hande Erçel e Kerem Bürsin, i cosiddetti HanKer, dovranno necessariamente farsene una ragione. Non sembrano esserci più, infatti, i presupposti per un possibile ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Love is in the air.

La relazione tra le due star turche è giunta al capolinea ormai da un anno, benché i fan di Hande e Kerem continuino a sostenere che i due siano ancora innamorati. Tante, forse troppo, le teorie fatte in questi mesi sull’ex coppia amatissima anche in Italia: i due attori, però, hanno sempre smentito, nonostante negli ultimi mesi sono stati avvistati insieme in un locale di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. La diva turca ha chiarito che erano lì solo per prendere un caffè e che non esisteva assolutamente un secondo fine.

Tantissimi i flirt attribuiti ad Hande e Kerem nel corso di questi mesi, nessuno dei quali confermato dai diretti interessati. Nelle ultime ore, però, l’attrice è stata avvistata all’aeoporto Sabiha Gökçen di Istanbul in compagnia di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Hande Erçel avvistata in aeroporto con Hakan Sabanci

Lui si chiama Hakan Sabanci e ha 31 anni. E’ un importante businnesman, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta gigantesca flotta composta da ventuno navi. Hakan è il rappresentante di quarta generazione della famiglia Sabanci. Già diverse settimana fa, Hande e l’uomo d’affari turco finirono al centro del gossip per una possibile frequentazione quando furono avvistati in un noto locale di Istanbul. La nuova coppia è stata avvistata al controllo passaporti in attesa di imbarcarsi su un volo per Parigi, e l'immagine che potete vedere in basso non sembra lasciare spazio ad alcun dubbio.