Barbara D’Urso è stata ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk, e in studio ha analizzato gli ascolti di Pomeriggio 5. Ovviamente, non poteva mancare il paragone con quelli de La Vita in Diretta.

La conduttrice di origini partenopee ha dichiarato di essere fiera della media di 1,75 milioni di telespettatori che la seguono, ma ha precisato che non considera il programma condotto da Alberto Matano un vero competitor.

Barbara D'Urso su Alberto Matano

“Stimo moltissimo Alberto Matano ed è un professionista, così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo, fatto con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. Poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie, tipo ci sono volte che loro vanno avanti per un’ora o un’ora e mezzo senza pubblicità. Io invece mi fermo ogni 20 minuti e ne sono felice. Quindi fai conto quante pubblicità. Quindi direi che non siamo in concorrenza. Non lo reputo un vero concorrente per questo”.

Barbara ha anche parlato dell’assenza del pubblico dal suo programma: “Con Live Non è la d’Urso siamo stati i primi a cui è stato tolto il pubblico in studio ed è stato un trauma. Perché passare da 270 persone che ridono, applaudono e giocano, ad essere soli, è spiazzante. Sentivo l’eco nello studio vuoto. Per adesso sono senza pubblico anche a Pomeriggio 5 e poi vedremo”.