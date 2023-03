Sabato sera, 4 marzo, in prima serata su Rai 1, è andata in onda la prima delle due puntate di The Voice Kids, un programma per giovanissimi talenti, tra i 7 e 14 anni, condotto da Antonella Clerici.

Come per The Voice Senior, i quattro giudici sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e I Ricchi e Poveri.

Dopo le blind audistions, in cui si sono esibiti veri e propri piccoli talenti provenienti da tutta Italia, ciascun coach ha costituito un team composto da tre elementi. Sabato prossimo, 11 marzo, la finale in prima serata su Rai 1.

La composizione delle squadre dei quattro giudici

Loredana Berté schiererà Mia Arnone, Melissa Agliattone e Fedora Copparossa.

Nel team di Gigi D’Alessio ci saranno Ilary Alaimo, Marta La Rosa e Andrea Galiano.

I Ricchi e Poveri avranno in squadra Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabbalà e Lorena Fernandez.

Infine nel team di Clementino sono entrati a far parte il rapper Zinnedine, Ranya Maufidi e Rosario Caci.

E proprio quest’ultimo, Rosario Caci, 9 anni di Gela, in provincia di Caltanisetta, ha fatto commuovere, durante la sua esibizione, Clementino che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Ma chi è questo ragazzino amante della musica neomelodica. “Mi chiamo Rosario e vengo da Gela – afferma -. La mia più grande passione sono i cantanti neomelodici, ce li ho nel cuore. Quando ascolto la musica neomelodica vado in un altro tipo di mondo, non vedo più niente. I miei cantanti preferiti? Laura Nardi, Angelo Cavallaro, Matteo Milazzo, Gigi Finizio, Franco Calore. Sono autodidatta, imparo tutto da solo”.

La commozione di Clementino nell'ascoltare Abbracciame

Rosario si esibisce nel brano di Andrea Sannino Abbracciame. Si girano i tre giudici ancora rimasti in gara: Clementino, Gigi D’alessio (bloccato da quest’ultimo) e I Ricchi e Poveri. Loredana Bertè già ha completato la sua squadra. Durante l’esibizione, Clementino si commuove e sul suo volto scende qualche lacrima. La canzone di Sannino è nata nel periodo del lokdown dovuto alla pandemia da Covid. Ascoltarla evoca ricordi e suscita sempre molta emozione.

Rosario alla fine sceglie proprio Clementino come suo coach.