Hande Erçel non si nasconde più. La diva turca, a distanza di circa un anno dalla fine della relazione con Kerem Bürsin (i due si sono lasciati a marzo 2022), esce allo scoperto con il suo nuovo compagno Hakan Sabanci.

Hande Erçel esce allo scoperto con nuoHakan Sabanci

La nuova coppia è stata intercettata dalla stampa turca all’aeroporto "Sabiha Gökçen" di Istanbul, al ritorno da un breve viaggio a Parigi. “Abbiamo trascorso una vacanza piacevole. E’ stato tutto fantastico”, ha raccontato l’attrice ad un giornalista di Newspaper Magazine. “La nostra è una relazione seria”, le ha fatto eco il noto uomo d’affari turco. Poche parole, ma sufficienti a dimostrare che Hande ha voltato definitivamente pagina dopo la rottura con il suo ex fidanzato, con buona pace degli HanKer, i fan della coppia nata proprio sul set della fiction Love is in the air.

Negli scorsi mesi, Hande Erçel aveva negato a più riprese una possibile liaison con Hakan Sabanci. Si trattava, evidentemente, di un modo per mantenere il riserbo circa l’inizio di una nuova storia d’amore. Ma adesso la nuova coppia ha deciso di mostrarsi per la prima volta alla luce del sole, confermando di fatto le voci che circolavano sul loro conti nei mesi scorsi.

Chi è Hakan Sabanci

Hakan Sabanci, 31 anni, è un importante businnesman turco, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso marittimo che vanta una gigantesca flotta composta da ventuno navi. Hakan è il rappresentante di quarta generazione della famiglia Sabanci.

I fan dell’ormai ex coppia composta da Hande Erçel e Kerem Bürsin dovranno dunque rassegnarsi: la diva turca ha una nuova relazione, e sembra definitivamente tramontata, almeno per il momento, la possibilità di un ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Love is in the air.