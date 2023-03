Hande Erçel ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Kerem Bürsin. I due attori dell’amatissima fiction Love is in the air, si sono detti addio nel marzo 2022 dopo una relazione durata circa un anno. E per quanto i loro fan, gli HanKer, non abbiano mai spesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma, le strade delle due celebrità turche si sono definitivamente divise.

Hande ha intrapreso una nuova relazione con Hakan Sabanci, trentunenne uomo d’affari e presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso dell’industria marittima che vanta una flotta composta da ben ventuno navi. I due sono stati avvistati, ad inizio marzo, all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, al rientro da un tour in giro per l’Europa che li ha portati, tra l’altro, in Scandinavia, per assistere all’aurora boreale, e a Parigi. Proprio durante la tappa nella capitale francese, la diva turca e il nuovo compagno sono stati avvistati a Disneyland Paris.

Il costosissimo regalo di Hakan Sabanci a Hande Erçel

Ed è proprio a Parigi che Hakan Sabanci ha fatto il primo regalo alla sua fidanzata. Si tratta di una Louis Vitton Métis Pochette Bag, che Hande Erçel ha sfoggiato anche al rientro in patria mentre camminava in aeroporto proprio al fianco del suo nuovo amore. Sia chiaro, il costo della borsetta, com’è facile immaginare, non è assolutamente a buon mercato. Siete curiosi di scoprire il prezzo di listino? Beh, ve lo diciamo noi: 3 mila euro!