Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono praticamente inseparabili. Da quando l’influencer campana è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, non ha trascorso un solo istante lontano dal suo fidanzato, e le cose sembrano procedere a gonfie vele.

L’ex schermitrice e lo speaker radiofonico hanno trascorsi mesi complicati tra le mura della Casa più spiata d’Italia, ma una volta fuori dal reality, tra di loro tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Prima sono stati a Roma a casa di Edoardo, poi sono partiti per Milano dove Antonella risiede. Cene a base di sushi, shopping per le vie del centro e serate in compagnia degli amici. Sul suo account Instagram, la Fiordelisi condivide le immagini dei momenti trascorsi insieme al fidanzato. Anche Donnamaria posta sui suoi profili social e, anche se meno attivo, non risparmia in ogni caso dediche alla sua amata: “Mi sa che la devo lasciare, è troppo bella per me”, ha scritto.

Le furiose litigate scoppiate all’interno della Casa sembrano ormai un lontano ricordo. Lontano dalle telecamere, la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio, anche se Antonella non ha ancora portato Edoardo a Salerno dove vivono i suoi genitori. L’ex vippona è molto legata ai familiari, anche se non ha preso benissimo il fatto che la madre abbia chiesto ai suoi fan di non votare per lei, causando di fatto l’eliminazione di Antonella dal Grande Fratello Vip.