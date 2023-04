Clamoroso colpo di scena a poco più di 48 ore dall’attesissima finale del Grande Fratello Vip. Lunedì 3 aprile conosceremo il nome del vincitore della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ma pochi minuti fa una decisione assunta dalla produzione ha letteralmente provocato un terremoto.

Edoardo Tavassi squalificato dal Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi è stato squalificato! Il provvedimento è arrivato dopo la furibonda litigata con Micol Incorvaia di due giorni fa, in cui l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha pesantemente insultato la fidanzata. “Sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega un ca**o a me del Grande Fratello, della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare. Sei una povera sfigata, non te ne frega zero, non te ne frega un ca**o e questa è la dimostrazione, ennesima, ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così, brava, ma non ti preoccupare a me non me ne frega un ca**o. Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta, come se te non indovinavi la cosa mia, ma che me ne frega a me, no, i film, hai ingigantito, poi con Giaele, in confessionale, ma vattene affa**lo. Vai, vai, vai fallo vincere a Oriana questo Gf”.

Alfonso Signorini rimprovera Edoardo Tavassi

Nella giornata di ieri, Alfonso Signorini aveva avuto un colloquio privato con Edoardo Tavassi, durante il quale il conduttore aveva rimproverato il fratello di Guendalina proprio per via del linguaggio da lui utilizzato nei confronti di Micol Incorvaia: “Approfitto di questa cosa anche per fare due chiacchiere brevissime con te e dirti questa cosa importante. L’altra sera, quando hai litigato con Micol ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ripetutamente a delle parole che noi abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata di due fidanzati, non va bene”. “Lo so, ma non era aggressiva”, si è giustificato Tavassi. “Non avevi un atteggiamento aggressivo. Semplicemente, vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione. Adesso goditi il weekend e la finale”, aveva concluso il conduttore.

Ma, a quanto pare, la rivolta social che si è scatenata dopo la decisione del Gf Vip di non espellere Tavassi, come invece accaduto in precedenza con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, ha indotto la produzione ad assumere il pesantissimo provvedimento. Edoardo Tavassi, dunque, è costretto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia a poco più di 48 ore dalla finalissima.

Siete arrivati fino alla fine dell’articolo e avete creduto che Edoardo Tavassi fosse stato squalificato? Beh, dobbiamo svelarvi una cosa importante: in realtà si tratta di un pesce d’aprile! Tavassi, a cui mandiamo un affettuoso abbraccio, non è stato assolutamente espulso, e si godrà la finalissima del 3 aprile in compagnia degli altri vipponi rimasti in gara. Volevamo solo un po’ scherzare con voi lettori in questa giornata particolare. Non odiateci!

Continuate a seguirci per le altre news. E occhio, il pesce d'aprile è sempre dietro l'angolo..."