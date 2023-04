Si chiude il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dietro le quinte, Sonia Bruganelli ha deciso di regalare un abito Luois Vuitton a Giulia Salemi. Il motivo? Perché si è comportata bene dal punto di vista professionale, e perché gode della stima dell’opinionista, come si può notare dal video pubblicato su Instagram da Chi Magazine.

Sonia Bruganelli ha fatto un piccolo discorso a Giulia Salemi prima di consegnarle il regalo. I presenti ironizzano: “Ma è l’abito per Ciao Darwin?”, “No, sarebbe troppo vestita”, la replica della moglie di Paolo Bonolis. “Ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima importante, una prima professionale. Le auguro tantissimi successi. Per Ciao Darwin? No, sarebbe troppo vestita. Però, potrebbe essere una cosa carina, chissà”.

Giulia Salemi, parsa particolarmente emozionata, legge il biglietto che le è stato dedicato da Sonia Bruganelli prima di scartare il costosissimo regalo, che potrebbe essere costato circa ottomila euro: "Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia".