Il Serale di Amici è un susseguirsi di emozioni. E la puntata di ieri, sabato 15 aprile, non fa di certo eccezione. Alla fine, ad abbandonare la scuola è stata Federica, così com’era già trapelato dalle anticipazioni del pomeriggio. Federica è uscita sconfitta dalla sfida finale in tre manche dove ha dovuto vedersela con Ramon e Cricca. Tutti e tre, prima di scoprire il verdetto dei giudici, hanno dovuto esibirsi.

Poco prima dell’esibizione, l’emozione ha travolto Cricca, tanto che Maria De Filippi si è subito accorta del suo malessere. E così, poco prima che Cricca si esibisse con Hold back the river, la conduttrice si è rivolta a lui dicendogli: “Non c’è niente di male a piangere”. Parole a cui il cantante ha dato un sostanziale seguito, tanto che mentre cantava si è commosso, per poi, ad esibizione conclusa, crollare in una vera e propria crisi di pianto. La De Filippi ha provato a consolarlo: “E’ da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero”, le parole di Maria. Ma niente da fare. Cricca, allievo di Lorella Cuccarini, era palesemente in difficoltà. Maria De Filippi ha dunque scelto di interrompere la registrazione e lanciare la pubblicità, in modo da permettere al ragazzo di avere tempo per riprendersi e superare la crisi di pianto.

Il web però, a conoscenza di questo trattamento speciale, grazie alle anticipazioni, accusa il cantante di essere "raccomandato" dalla padrona di casa, ma c'è anche chi lo difende e parla addirittura di "bullismo", verso un ragazzo che ricordiamo è appena maggiorenne.