A Uomini e Donne a corteggiare Luca Daffrè era arrivata Alessia Spagnuolo, ex conoscenza del tronista. I due si erano conosciuti sui social prima della partecipazione di lei alla passata edizione de L’Isola dei Famosi, ma tra di loro non c’è mai stato nulla, stando alle parole di Daffrè. Così, una volta arrivata in studio, Luca era rimasto molto colpito al punto di portare Alessia in esterna. Entrambi si erano trovati particolarmente bene, e sembrava che si fosse creata da subito una certa complicità. Ma le cose, come sappiamo, sono andate in maniera completamente differente. Il tronista, infatti, dopo ave raccontato quanto successo fuori dal programma, ha deciso di eliminarla per correttezza nei confronti delle altre pretendenti, deluso dal comportamento avuto da Alessia Spagnuolo. A quanto pare, l’agente dell’ex aspirate Miss Italia avrebbe contattato l’agente di Daffrè e, ovviamente, il tronista non avrebbe affatto gradito questo passaggio. Da qui la decisione di eliminarla.

Alessia Spagnuolo parla dopo l'eliminazione da Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice, a distanza di alcuni giorni dall’eliminazione, ha rotto il silenzio su quanto accaduto a Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, la Spagnuolo ha commentato la decisione di Luca Daffrè: “Non mi aspettavo che mi eliminasse. Considerando le parole dette, considerando il passato e considerando le sensazioni pensavo tutt’altro. Questo suo inaspettato comportamento mi fa sembrare tutto molto costruito, proprio l’opposto di ciò che ha alluso sul mio conto. Mi spiego: a mio modo di vedere le cose si impegna eccessivamente a far credere che il suo sia un percorso trasparente, spontaneo, ossessionato dal fatto che tutti possano pensare il contrario, perché evidentemente anche lui si sente di non essere credibile al 100%. Mi dispiace per le ragazze che sono lì e gli credono davvero, come ho ingenuamente fatto io. Eppure una parte di me mi suggeriva di stare attenta, vista la nostra conoscenza, nata prima della partecipazione all’Isola dei famosi”.

Poi ha aggiunto: “Le sue esterne mi sembrano tutte uguali, le parole sempre le stesse, come se recitasse un copione. Non è sincero, ripeto vuole far passare a tutti i costi questo messaggio. Aggiungo che ci sono rimasta male perché non capisco la scelta di mandar via me, processando un ‘presunto atteggiamento’ del mio agente per altro non vero se non per una banale domanda su come si stesse trovando con me (persona per altro a cui sono molto legata), che Luca come ha detto conosce e con cui ha anche lavorato”.