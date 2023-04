Mancano poco più di 24 ore al debutto della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Alvin ha deciso di vuotare il sacco in merito ad un’indiscrezione circolata nelle scorse settimane. Quale? Quella relativa alla volontà di Ilary Blasi di volere a tutti i costi l’affascinante attore turco Can Yaman come inviato in Honduras. Un gossip che ha fatto il giro del web, e che non è mai stato confermato né smentito dai diretti interessati, almeno fino ad oggi.

Can Yaman a L'Isola 17? Alvin vuota il sacco

"Can Yaman al mio posto per i litigi con Ilary? Sai quante cose sento! - ha fatto sapere Alvin in un'intervista rilasciata a TeleSette - Però la realtà, poi, è quella che conta. Io e Ilary ci conosciamo da 20 anni, con il nostro manager Franchino giocavamo a prenderci in giro con dei messaggini e in tv ci presentiamo proprio così, con la voglia di divertirci. Non c'è mai cattiveria!". Dunque, a quanto pare, il ruolo di Alvin a L'Isola dei Famosi non è mai stato in discussione.

"Le sfide a cui devono sottoporsi i naufraghi? Mi auguro che quest'anno Ilary capisca o che in studio gliele facciano capire. Bisogna solo stare ad ascoltare ma lei si distrae: chiede lo sgabello, le ciabatte per stare comoda e si perde le spiegazioni", ha aggiunto Alvin, ormai inviato del celebrity survivor di Canale 5 da ben cinque edizioni.