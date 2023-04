Federico Nicotera e Lavinia Mauro hanno concluso i rispettivi percorsi a Uomini e Donne a distanza di poche settimane gli uni dagli altri. E durante la lunga avventura nel dating show di Canale 5 sono riusciti ad instaurare un bellissimo rapporto di amicizia, tanto da ritrovarsi anche lontano dalle telecamere. Ed infatti nella serata di ieri c’è stata finalmente la reunion, con la presenza, ovviamente, dei rispettivi partner, Carola Carpanelli e Alessio Corvino, scelti proprio nel programma di Maria De Filippi.

La reunion di Nicotelli e Corvanelli

Nicotelli e Corvanelli (così vengono definite le ship dai loro tantissimi fan) si sono incontrati per la prima volta dopo la conclusione delle rispettive avventure a Uomini e Donne. Federico, Carola, Lavinia e Alessio hanno trascorso il sabato sera insieme in un locale di Roma, documentando la reunion sui social. Foto, video, sorrisi e battute: il forte legame di amicizia che si è instaurato tra le due coppie è parso ancora una volta evidente, circostanza che ha fatto estremamente felici i fan.

Quelli di Federico e Lavinia, nel dating show di Canale 5, sono stati due percorsi molto simili, sia per evoluzione che per durata. Alla fine, hanno scelto di lasciare il programma rispettivamente con Carola Carpanelli e Alessio Corvino, e le cose sembrano procedere a gonfie vele. Il bel ingegnere romano e la 21enne studentessa hanno anche iniziato a convivere, con lei che si è spostata a Roma per stare con il fidanzato. Passo che non è stato ancora compiuto da Lavinia e Alessio, che proseguono nella loro relazione a distanza, approfittando di ogni occasione per vedersi a Roma (città di lei) o a Caserta (città di lui).

Quelli di Federico e Lavinia sono stati di certo i troni più seguiti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. I percorsi dei due ex tronisti hanno appassionato tantissimi telespettatori, che continuano a seguirli con passione e trasporto anche sui social.