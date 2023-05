Le riprese della terza stagione di Doc – nelle tue mani sono iniziate. Ad annunciarlo è stato lo stesso protagonista, Luca Argentero, in un post su Instagram. “Si riparte. Doc3”, le parole dell’attore piemontese, che tornerà dunque a vestire i panni dell’affascinante dottor Andrea Fanti.

Già lo scorso aprile, in un’intervista rilasciata a La Stampa, Argentero aveva svelato che le riprese sarebbero iniziate a maggio: “A maggio iniziamo a girare e poi andrà in onda con la stagione invernale, quindi a gennaio 2024”.

La serie tv è tra le più viste del palinsesto Rai (dietro solo a Mare Fuori), e garantisce ascolti da capogiro ad ogni puntata, con una media di più di sei milioni di telespettatori. Doc – nelle tue mani ha generato interesse anche negli Stati Uniti: i diritti, infatti, sono stati acquistati dalla Fox e, inizialmente, si era ipotizzato ad un attore come Matthew McConaughey per interpretare il dottor Fanti, ed essere l’alter ego a stelle e strisce di Luca Argentero. Ma, a quanto pare, la produzione americana avrebbe optato per un cambio di rotta, immaginando come protagonista una dottoressa.

In attesa dell'ufficializzazione del cast completo della terza stagione, si prevede la partecipazione di: Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Pierpaolo Spollon e Elisa Di Eusanio Tra quelli che, invece, non faranno più parte del cast della fiction troviamo Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), uscito definitivamente di scena.