E’ partito il conto alla rovescia per gli appassionati di Mare Fuori. La quarta stagione della fortunatissima serie televisiva targata Rai sta prendendo forma, e l’attenzione è altissima da parte dei fan a qualsiasi cosa esce fuori dal set. Da alcuni giorni, la location delle riprese è stata ripopolata dai vari protagonisti della serie, e proprio questi piccoli indizi incuriosiscono sempre di più gli appassionati, che stanno cercando in tutti i modi di carpire quante più informazioni utili per ricostruire la trama.

Nelle ultime ore, a catturare l’attenzione è stata Maria Esposito, che interpreta la problematica Rosa Ricci. La giovanissima attrice ha pubblicato su Instagram una foto con a corredo una didascalia: “Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in Mare Fuori 4. Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina e spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io. Non vedo l’ora di battere il primo ciak domani (oggi 22 maggio, ndr). She is coming back”.