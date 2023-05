Quella di ieri è stata una serata complicata per Daniele Dal Moro, che su Twitter si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro i fan. Dietro la sua rabbia c’è l’invadenza di alcuni componenti del fandom Oriele, i quali dopo aver notato alcuni movimenti sospetti dell’ex vippone su Instagram (avrebbe iniziato a seguire una ragazza e lasciato diversi like alle sue foto), hanno informato Oriana Marzoli e tra i due ne è nata una nuova discussione.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Twitter il messaggio che gli è stato inviato dalla fidanzata, nel quale la modella di origini venezuelane veniva avvisata dei movimenti social di Daniele e in cui veniva esortata a chiedere spiegazioni al fidanzato. Dal Moro, di tutta risposta, ha accusato una parte dei suoi fan di fare di tutto per farlo litigare con la Marzoli, per poi iniziare ad inveire contro di loro utilizzando termini piuttosto pesanti.

Furia Daniele Dal Moro, la reazione di Donnamaria e Antonella

Sulla questione, come riporta Isa e Chia, è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, come svelato dallo stesso Daniele, il quale ha pubblicato sul suo account Twitter (prima che venisse sospeso) una chat con lo speaker radiofonico, che lo invitava a mantenere la calma. “Se ghe va mal non lo voglio sapè. Però calmati lo stesso, che se entro sabato no se beccamo non te parlo più…”, il messaggio di Edoardo.

Sostegno a Daniele è arrivato anche da parte di Antonella Fiordelisi che, rispondendo ad una fan, ha speso belle parole per l’ex coinquilino: “Spero di vederlo sabato! Per me e Edo è sempre stato un amico, anima buona”.