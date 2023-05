E’ andata in scena la reunion che non ti aspetti. Due ex vipponi, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sono incontrati a distanza di quasi due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, che lo scorso martedì si sono visti a Verona.

La reunion tra Daniele e Antonino

L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex di Belen Rodriguez sono stati “beccati” da una seguace dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha postato la foto nelle sue Instagram stories, mentre si trovano all’esterno di un locale. Tra Daniele e Antonino c’è sempre stato un ottimo rapporto durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, nonostante l’ex hairstylist fosse sostanzialmente ai ferri corti con Oriana Marzoli, attuale fidanzata dell’imprenditore veneto. Evidentemente, i due hanno approfittato della momentanea assenza della modella di origini venezuelane, che si trova a Ischia per lo shooting della sua prima capsule di costumi da bagno, realizzata in collaborazione con il brand Sontèn, per fare una rimpatriata.

L’avventura di Spinalbese al Grande Fratello Vip si era aperta proprio con una breve liaison con Oriana. Proprio per questo motivo, e anche per il presunto interesse della “reina” nei confronti di Luca Onestini, Daniele ha sempre avuto molte riserve a lasciarsi completamente andare con la Marzoli. Riserve poi archiviate una volta terminato il reality, visto che lui e la Marzoli sono praticamente inseparabili e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Anche se, nella giornata di ieri, un vero e proprio terremoto ha scosso dalle fondamenta i fan della coppia: Dal Moro, infatti, si è reso protagonista di un durissimo sfogo su Twitter proprio contro gli Oriele, rei di aver segnalato ad Oriana un suo like ad una foto di una ragazza, scatenando la gelosia dell’ex vippona e l’irritazione dell’ex vippona.

Come reagirà Oriana Marzoli?

Adesso, i fan si chiedono come reagirà la Marzoli all’incontro tra Daniele e Antonino, visto che, com’è ben noto, tra lei e Spinalbese e i rapporti sono tutt’altro che idilliaci. Anche se, secondo i beninformati, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento durante il party per la festa di compleanno di Alfonso Signorini.