Oriana Marzoli torna protagonista con un nuovo capitolo di Mtmad. Con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, questa volta, c’è anche sua madre Cristina.

“Era da tempo che mia madre non appariva nei miei video e me lo stavate chiedendo”, esordisce la modella di origini venezuelane. “E’ stato molto emozionante quando è venuta a trovarmi al GF, lei piangendo e io che mi dicevo ‘non piangerò’, e invece l’ho fatto. Il reality è stato davvero un isolamento, non vedevamo nessuno, nemmeno la produzione, e quindi vedere qualcuno anche se erano passato solo due mesi e mezzo mi ha fatto effetto”.

Le parole di mamma Cristina

La signora Cristina svela se le è mancata la figlia durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà: “Si ovvio, perché tutta la vita abbiano vissuto insieme. Non nella stessa casa, ma comunque ci vedevamo tutte le settimane. Questa settimana è venuta da sola, perché l’altra volta c’era anche Daniele”. Poi, la mamma di Oriana parla di cosa le è piaciuto d più della figlia durante la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Vedere che è maturata molto, ha limitato le reazioni impulsive che aveva avuto negli altri reality. Si è vista la sua parte sensibile, allegra e divertente. Finalmente hanno permesso alle persone di conoscerla davvero. Oriana è maturata, ma ovviamente ci sono cose in cui deve migliorare, ad esempio il fatto che non è paziente quando vuole qualcosa”

"Ho sofferto per lei durante il Gf Vip..."

“Ho sofferto per lei soprattutto durante le puntate in diretta – confessa Cristina -. Soffrivo perché facevano vedere solo i momenti in cui litigava, ma non mostravano le ingiustizie e le cose che alcuni ex coinquilini dicevano di lei… Molte persone dicevano cose gravi nei suoi confronti, ma durante le puntate non venivano mostrate, e mi dispiaceva perché lei continuava ad avere un rapporto con queste persone. Oppure, con Daniele mostravano cose che erano fuori contesto, e ovviamente lui non interpretava bene, e mi sembrava un’ingiustizia”.

La storia con Daniele Dal Moro

Poi, la domanda clou: “La vedi innamorata?”. “Sì, io so che quando Oriana sta con un ragazzo è perché davvero prova dei sentimenti. Lei ha sentimenti forti per Daniele, altrimenti non starebbe con lui”. Anche l’ex vippona si è espressa al riguardo: “Ho sempre detto che non mi piace sprecare il mio tempo. Ho 31 anni e non perdo tempo con gente che non mi interessa. Non è difficile incontrare una persona, ma è difficile incontrare quella giusta che ti completi. Quelli che mi seguono lo sanno: io non mi fidanzavo perché nessuno mi completava e quindi preferivo stare da sola. Se sto con Daniele è perché davvero provo sentimenti per lui, come del resto si è visto nel reality e lo sapete benissimo”.

“Speriamo che Daniele si decida a condividere di più sui social – dice mamma Cristina -. A me piacerebbe perché ho seguito la loro storia al Gf Vip e mi piacerebbe vedere il prosieguo”. “Anche a me – conclude Oriana -. Ditelo a lui, lo puoi chiamare quando vuoi e dirglielo…”.