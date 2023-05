Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nelle ultime 24 ore, hanno dato vita ad un catfight social a colpi di post, stories e dirette nelle room su Twitter. A commentare l’Oriele-drama è intervenuto anche il “Man”, Alex Belli, grande ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Un utente su Twitter ha condiviso un video in cui si vedono insieme Oriana e Alex insieme ad un evento, e ha scritto: “Oriana, fregatene e datti all’amore libero”. Il compagno di Delia Duran ha piazzato il like e poco dopo ha commentato: “Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”.

Ovviamente, com’era lecito aspettarsi, considerata soprattutto l’attività sostanzialmente no-stop e frenetica sui social dei fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, queste parole hanno sollevato un polverone enorme e, questa volta, nel calderone ci è finito proprio Alex Belli.

Alcuni utenti su Twitter hanno quindi commentato: “Quanta ragione in queste parole e vi brucia perché ha detto la verità”; “Ora si mette anche lui che detto era tutto finito dove uscito questo st****o”, “Eccone un altro che vuole apparire sfruttando gli Oriele”.