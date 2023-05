Oriana Marzoli mette un punto definitivo alla storia con Daniele Dal Moro. Dopo una giornata caratterizzata da continui e ripetuti botta e risposta tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana, con due post su Twitter pubblicati in serie, manda in archivio la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, con buona pace dei fan che, inevitabilmente, dovranno farsene una ragione.

Oriana Marzoli: "Non sono stata io a finire questa storia..."

“Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore e bla, bla, bla…E ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram. Un po’ di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto il mio cuore questa persona”.

Poi, il nuovo affondo al suo ormai ex fidanzato: “E’ una persona che adesso sparla solo di me. Ma io sono diversa e vi prego, non voglio essere più taggata. Non voglio continuare con questo. Grazie”.