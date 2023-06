Il matrimonio tra Demet Ozdemir e Oguzhan Koc è giunto al capolinea dopo solo otto mesi. L’attrice turca, nota in Italia per aver recitato, insieme a Can Yaman, nell’amatissima fiction DayDreamer – le ali de sogno (nuovamente in onda su La 5 tutti i pomeriggi), aveva sposato il cantante ad agosto 2022 al Six Senes Kotacas Mansion, una lussuosa dimora storica con una vista mozzafiato sullo stretto del Bosforo.

La coppia ha deciso, in maniera consensuale, di mettere fine al matrimonio con un’unica udienza in tribunale che si è svolta lo scorso 8 maggio. La diva turca e l’ormai ex marito, annunciarono la separazione con una sorta di comunicato congiunto pubblicato su Instagram: “Abbiamo deciso di farla finita. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta analisi, e sappiamo la nostra scelta influirà anche sulle nostre famiglie. Stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti le pratiche di divorzio senza farlo pesare ai nostri familiari. Chiediamo a tutti voi di mostrare la stessa sensibilità”.

In realtà, in molti ritenevano che quello tra Demet e Oguzhan fosse esclusivamente un matrimonio “mediatico”, inscenato solo per scopi pubblicitari. E’ chiaro che si tratta solo di supposizioni, ma il fatto che si siano detti addio dopo solo otto mesi, qualche dubbio inevitabilmente lo suscita. L’attrice, da ciò che appare sui social, sembra completamente rinata. Se prima postava pochissimi contenuti, adesso è tornata attivissima su tutti i suoi account, in particolare su Instagram, dove conta quasi sedici milioni di followers. Nelle ultime ore, un dettaglio non è passato inosservato all’occhio dei fan più attenti: Demet, infatti, ha rimosso dal suo profilo le foto in cui era con Oguzhan, e lo stesso ha fatto anche l’ex marito.

Dopo la fine del matrimonio, in molti sono tornati a sperare in un possibile ritorno di fiamma con Can Yaman. A dire il vero, le voci circa un presunto flirt tra i due attori turchi non sono mai state confermate dai diretti interessati, ma i fan continuano a sostenere che tra di loro ci sia stata una relazione rimasta, però, segreta. Teoria fantasiosa o c'è un fondo di verità? Ciò che è certo, è che ora Demet ha come obiettivo quello di concentrarsi sul lavoro, così come l’ex partner in DayDreamer, che a partire dal prossimo luglio tornerà sul set per iniziare le riprese della seconda stagione di Viola come il mare.