Il gestore di un hotel di Roma ha rifiutato la richiesta di una ragazza, “nota influencer del momento”, ed ex protagonista di reality show di cui l’albergatore non vuole svelare il nome, che gli ha chiesto pernottamenti gratis per lei, due amici e il cane, oltre ad un pagamento di 600 euro, in cambio di visibilità e storie su Instagram.

"Hotel gratis e 600 euro per due stories": la richiesta dell'influencer respinta dall'albergatore

“Siamo inondati da richieste del genere, fino a qualche tempo fa queste influencer, come si fanno chiamare loro, volevano pernottamenti gratis per loro e altri, adesso addirittura chiedono dei soldi”, ha raccontato a Il Messaggero il proprietario dell’hotel, stufo di trovarsi davanti alle richieste di scrocconi che sperano di usufruire di servizi senza pagare. La risposta alla proposta del manager dell’influencer è stata chiara: “La ringrazio per la sua vantaggiosissima (il tono è ovviamente ironico ndr) proposta, ma purtroppo non possiamo accettare”, ha risposto nella mail: "Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel”.

Le parole dell'albergatore

L’albergatore ha raccontato come richieste del genere siano molto frequenti: “Fino a qualche tempo fa queste influencer, come si fanno chiamare loro, volevano pernottamenti gratis per loro e altri, adesso addirittura chiedono dei soldi. Trovo queste richieste una grandissima mancanza di rispetto verso chi lavora onestamente e chi a fatica va avanti. Loro con una mail approssimativa pretendono che le nostre fatiche gli vengano regalate. Ma davvero questi influencer credono che il mondo è tutta una story? I nostri dipendenti e i nostri clienti valgono di più. Ora basta. Uniamoci e rompiamo questo meccanismo marcio. Per carità ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma se continuiamo a permettere a queste persone di usarci in questo modo non cresceremo mai, non dimostreremo mai davvero quanto valiamo”.

Ma chi sarebbe la nota influencer in questione? Stando a quanto raccontato da Amedeo Venza si tratterebbe di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Comunque forse abbiamo capito chi è il manager! Ora setacciamo i suoi vipponi in agenzia! Ci siamo quasi!”, ha scritto l’esperto di gossip su Instagram. Non ci resta che attendere per scoprire l'identità dell'influencer scroccona.