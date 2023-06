Altro giro, altro regalo, altra litigata tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi. La modella brasiliana, che ha perso Nathaly Caldonazzo, sua unica alleata, ha discusso nuovamente con Pamela Camassa, che l’ha accusata di over offeso Cristina Scuccia, etichettandola come “suora morta senza umanità”. Nella discussione è intervenuto anche Andrea Lo Cicero, che ha bacchettato Helena: “Sei falsa e sei solo una provocatrice. Tanto solo questo tu sai fare. Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì, il GF”.

Gian Maria Sainato ha colto la palla al balzo per autocandidarsi: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante. Tu Cri lo faresti?”, ha chiesto l’influencer all’ex suora. “Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera”.